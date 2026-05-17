問題の上司に一言言いたい！ しかし立場の違いもあり中々言えない事ってありませんか。 今回は筆者の友人から聞いたズボラ上司とのスカッとエピソードをご紹介します。 自業自得だよ！！ やらかすズボラ上司の大失敗