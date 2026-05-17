M！LKの曽野舜太が、映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』に出演することが決定した。主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーローを演じる。【動画】『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』特報映像『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「