俳優、声優、アーティストとして多彩なフィールドで活躍を続ける宮野真守。WEST.としての活動はもちろん、ソロでも俳優として確かな存在感を放つ神山智洋。演技、ダンス、そして歌唱力と三拍子がそろった二人が、劇団☆新感線の舞台にカムバックする。稽古がスタートし、“マモちゃん”“神ちゃん”と呼び合うことがこの日決まった宮野と神山に話を聞くと、さすがのエンターテイナーぶりで笑いのあふれたインタビューとなった。