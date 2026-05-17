ミニピアノの音が流れる中、赤ちゃんが見せた絶妙な表情がSNSで話題となっている。 【写真】クリクリお目々がカワイイね お母さんが赤ちゃんのためにピアノを弾いていた最中、ふと目に入った我が子の表情を見て、思わずカメラを向けたというお父さん。 半目でどこか遠くを見つめる赤ちゃん。しかも口からはミルクがたらり… その恍惚の表情にSNSユーザーからは 「昇天してますね、これは」 「ミルク