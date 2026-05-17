イニエスタやシャビ、黄金世代が中心となった1920年アントワープ五輪に出場するために創設されたスペイン代表は銀メダルを獲得。この時のメンバーにはGKリカルド・サモラ、リーグ得点王にその名が冠されているピチーチ、バルセロナ初期の大スターだったジョゼップ・サミティエールが名を連ねている。34年ワールドカップに初出場したが、その後は内戦のために代表チームは編成されず。第二次大戦後の50年大会に復帰してベスト4