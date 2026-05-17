佐野海舟「正直最初は『絶対できないだろう』と思うようなタスクばかりでした」残留争いの渦中から、ヨーロッパを狙う位置まで這い上がった今季のマインツ。その中心にずっといたのが日本代表MF佐野海舟だった。シーズン序盤、チームは苦しんだ。昨季の成功を土台にさらなる飛躍を期待されながら、現実はそう甘くなかった。結果が出ず、内容も安定しない。ブンデスリーガの厳しさを真正面から突きつけられるような時間が続いた