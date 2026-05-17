【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ロッキーズの菅野智之（３６）が１６日、本拠地デンバーでのダイヤモンドバックス戦に先発し、５回７安打２失点で４勝目（３敗）を挙げ、日米通算１５０勝を達成した。ロッキーズは４―２で勝利した。菅野は２０１３〜２４年、プロ野球の巨人で２７６試合に登板し、１３６勝（７４敗）を積み上げた。米大リーグ・オリオールズに移籍した２５年は３０試合に先発して１０勝１