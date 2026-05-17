2桁近い借金を抱え、セ・リーグ下位に沈む中日。竜党のイライラが募るなか、3年前の“令和の米騒動”が思わぬ形で再燃した。【画像】実際の塩むすびを見る開幕戦から同一カード3連敗を喫すなど波に乗れなかった中日。4月24日には松中信彦打撃統括コーチが故郷・熊本から取り寄せた清めの塩をバンテリンドームナゴヤのベンチに設置する“奇策”に出た。「ケガ人が続出する中、この作戦でご利益があったのか、中日はヤクルト相手