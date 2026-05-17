ずぼらな人向けに簡単な掃除方法を紹介するみーこさん(@mico__kurashi)が、17日までに自身のインスタグラムを更新。簡単にそうじができる「クエン酸の活用法3選」を紹介した。【写真たくさん】水垢汚れは「クエン酸」でピカピカに！“家事ラク”活用法3選（Before／Afterあり）「水垢汚れや、消臭に便利なクエン酸！使えてる？3つ紹介するね」と、シンク回りや鏡の水垢、トイレ、蛇口の汚れに効果がある活用法を披露している。