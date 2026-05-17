上下線がやけに離れる「かんとね線」が変化！大阪府豊中市が整備を進めている市道「神崎刀根山線」の交差点改良工事で、2026年5月30日に車線切り替えが行われます。これまでの車線が大きく変更となるため注意が呼びかけられています。 【ここか！】これが「異様にデカい中央分離帯」交差点の激変ぶりです（地図／写真）神崎刀根山線は神崎川北岸に沿い、そこから北へ進路を変えて国道479号や服部緑地などを経て中国道沿いの大