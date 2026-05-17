シャングリ・ラ 東京は、「ショコラガーデン アフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで開催する。ショコラティエ「ピエール マルコリーニ」のショコラと、マンゴーや甘夏、チェリーなど旬の果実を組み合わせた。スイーツは、赤いハートのクールフランボワーズを飾った「ダークチョコレートバナナタルト」、マンゴーとパッションフルーツのソースを合わせた「ミルクチョコレートプリン マンゴーと抹茶のパブロバ」、「ピスタチ