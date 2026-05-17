4月、食品だけで2798品目が値上げ。物価の優等生の卵も全国平均で史上最高値に。収入は変わらないがモノやサービスは高い。“これまで”から生活スタイルを変える人も。「この物価高であなたがやめたものは？」1000人の回答と、その後の生活の変化。物価高は人々の何を奪い、何をもたらした？【写真】物価高でやめたことランキング、1000人の男女に調査した結果男女1000人アンケートの結果連日“値上げ”に関する報道が。物価高