ロッキーズが16日（日本時間17日）、本拠でダイヤモンドバックスと対戦し、4−2で勝利した。先発した菅野智之投手（36）は5回88球を投げ、2失点の粘投で今季4勝目（3敗）と日米通算150勝目を挙げた。日米通算150勝目に王手をかけてから2戦連続敗戦投手と足踏みしていた菅野。“三度目の正直”となったこの日は毎回走者を背負う苦しい投球も、丁寧に低めを突く投球でダイヤモンドバックス打線の反撃を最少失点でしのぎ続けた。3
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 平塚八幡宮で神馬「八重」が誕生
- 2. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 3. 子役が監督など4役 映画公開へ
- 4. 教師を再逮捕「当時から問題」
- 5. さんまの「パワハラ」疑惑 真相
- 6. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
- 7. 黒木メイサ 三浦孝太とデートか
- 8. イランで石油流出 日本は異例
- 9. THE SECOND 4代目王者はトット
- 10. 東大講演会中止「神谷出てこい」
- 1. 平塚八幡宮で神馬「八重」が誕生
- 2. 教師を再逮捕「当時から問題」
- 3. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
- 4. 東大講演会中止「神谷出てこい」
- 5. 栃木強殺「現場にいた全員逮捕」
- 6. 女性に性的暴行か「恐怖に支配」
- 7. 園遊会で服装酷似 回避できた?
- 8. 10人ほどの集団が4人襲撃か 東京
- 9. 仙台市「独立」目指し活動活発化
- 10. 栃木強盗殺人 4人目の16歳を逮捕
- 1. 食後血糖値の急上昇を抑える食材
- 2. 遺産も計算しFIRE宣言 食卓凍る
- 3. 日本の首都は滋賀だったかも
- 4. 詐欺容疑の逮捕事案「関係ない」
- 5. 元北海道知事の堀達也さんが死去
- 6. マック「ちいかわ」店員も衝撃か
- 7. 首相、皇室に考えられぬ程失礼か
- 8. ユニクロ「新たな万引き」に注意
- 9. 33歳女性市議 石丸伸二氏に謝罪
- 10. 山崎実業towerのコスパ抜群5選
- 1. イランで石油流出 日本は異例
- 2. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
- 3. 1リットル約640円 香港で生活苦
- 4. 日本の「超高齢社会」中国で紹介
- 5. 以 ハマス軍事部門トップを殺害
- 6. 米ディズニー船 児童ポルノ疑惑
- 7. トランプ氏「交渉材料だ」
- 8. 台湾への武器売却「中国次第」
- 9. アフリカ人奴隷貿易 国連が決議
- 10. UAE 共同対応拒絶で「失望」か
- 1. 「ラーメン山岡家」が抱える悩み
- 2. 利益が約47倍 キオクシア好調
- 3. 「任天堂はダメだ」値上げに苦言
- 4. 年金月40万円 かなり多い?
- 5. 鉄道会社社員が…相席ブロックか
- 6. キッセイの治療薬で20人死亡報告
- 7. 施設命名権に巨額出す 真の目的
- 8. 住宅ローン 借り換えの注意点
- 9. 旧型エアコン使用 親に迫る現実
- 10. 「財産取得で課税」税務上の扱い
- 1. SNSでの交流は孤独増す? 米研究
- 2. Netflix さらに広告を強化へ
- 3. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 4. 少ない力で滑らかに動く。エルゴトロンのモニターアームはデスク作業の味方
- 5. ChatGPT→Geminiに乗り換え。1カ月併用して「パーソナライズ情報」引き継ぎに成功した全記録
- 6. ファーウェイの最新フラッグシップスマホ「HUAWEI P40 Pro 5G」を写真と動画で紹介！進化した50倍ズームペリスコープカメラなど【レポート】
- 7. [OnGoing Re:View]Vol.90 「EOS R5」本日発売！！放熱問題など気になるポイントを試してみた！
- 8. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 9. 秋田犬目線のGoogleストリートビュー「ドッグビュー」が登場
- 10. モトローラの約2.6万円のSIMフリースマホ「moto g8」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
- 11. コスパに優れたSnapdragon 865搭載のSoftBankスマホ「ZTE Axon 10 Pro 5G」をチェック！外観や基本機能などを紹介【レビュー】
- 12. SIMフリーのFeliCaや防水に対応したスタンダードスマホ「OPPO Reno3 A」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
- 13. 「Google垢BAN」増加か 自衛策は
- 14. Z世代「昔の時代生きたかった」
- 15. 【Codex完全攻略】Codex(コーデックス)で最初に覚えるべき5つの基本機能｜スキル(Skills)・MCP・プラグイン・フック・サブエージェント！
- 16. 親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
- 17. NTTドコモの「スマホおかえしプログラム」が携帯電話回線契約なしでも対象に！公式オンラインショップで単体（白ロム）購入も可能
- 18. 5G対応のNTTドコモ向け「Xperia 1 II SO-51A」とau向け「Xperia 1 II SOG01」を写真で紹介！4K HDR有機ELでエンタメを存分に楽しめる高性能スマホ【レビュー】
- 19. 最新フラッグシップスマホ「Galaxy S20 5G SC-51A」を購入！開封して同梱品紹介やS10と比較、予約キャンペーン応募などを実施【レビュー】
- 20. シャープ、SIMフリースマホ「AQUOS zero SH-M10」と「AQUOS R2 compact SH-M09」にAndroid 10へのOSバージョンアップを提供開始
- 1. 真美子さんの観戦姿がないワケ
- 2. 格闘技デビューのカズ次男・三浦孝太 母りさ子の表情にSNS感涙「母の心境にジーン」
- 3. 長友佑都が泣いたタイミングに涙
- 4. サラー リバプールへの不満表明
- 5. レアル新監督にモウリーニョ氏
- 6. 三笘なしでどう戦う 解説者見解
- 7. バルサのレヴァンドフスキが退団
- 8. 中村敬斗別格なのに…移籍阻止も
- 9. 大谷 メジャー通算200二塁打
- 10. 広がる大谷ロスで嘆き「寂しい」
- 1. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 2. 子役が監督など4役 映画公開へ
- 3. さんまの「パワハラ」疑惑 真相
- 4. 黒木メイサ 三浦孝太とデートか
- 5. THE SECOND 4代目王者はトット
- 6. カープ選手と売人の写真か 文春
- 7. 避妊具に穴「堕ろして」SNS憤慨
- 8. 月5万円で生活 ひろゆき氏の倹約
- 9. いじめ告発騒動「昔は普通」
- 10. 映画コナン 離脱者が少ない背景
- 1. 40代の「食べて痩せる」献立
- 2. 15歳で出産 世間の冷ややかな声
- 3. やらかしたか…高級車所有でミス
- 4. コストコの贅沢大容量スイーツ
- 5. 元セク女 資産1億円を掴めたワケ
- 6. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
- 7. 大人が「避けるべき」GUトップス
- 8. セリアの「食べ物雑貨」に注目
- 9. ジャンプなし 5分間で全身トレ
- 10. ミスドの「幻のドーナツ」発見