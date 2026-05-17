ロッキーズが16日（日本時間17日）、本拠でダイヤモンドバックスと対戦し、4−2で勝利した。先発した菅野智之投手（36）は5回88球を投げ、2失点の粘投で今季4勝目（3敗）と日米通算150勝目を挙げた。日米通算150勝目に王手をかけてから2戦連続敗戦投手と足踏みしていた菅野。“三度目の正直”となったこの日は毎回走者を背負う苦しい投球も、丁寧に低めを突く投球でダイヤモンドバックス打線の反撃を最少失点でしのぎ続けた。3