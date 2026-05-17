フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間16日、コンペティション部門に選出された是枝裕和監督『箱の中の羊』が公式上映された。主演の綾瀬はるか、大悟（千鳥）、子役のくわ木里夢、是枝監督らが出席。上映後、9分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こると、感極まった表情で観客の称賛を受け止めていた。【画像】綾瀬はるかをエスコートする大悟この日、是枝監督、綾瀬、大悟、くわ木はレッドカ