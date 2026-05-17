イギリス・ロンドンで16日、「反移民」などを掲げたデモと、親パレスチナデモの2つの抗議活動が行われ、市の中心部が参加者で埋め尽くされました。極右団体「イングランド防衛同盟」の創設者、トミー・ロビンソン氏が主催したデモでは、参加者が「反移民」などを訴えて行進しました。極右主導デモ参加者「（移民によって）犯罪やレイプが起きているのに、放っておくわけにはいかない」一方、これに対抗する反人種差別団体や、イス