『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（37）日本製鉄堺ブレイザーズ山根大幸前編【中学でバレーを始め、一般入試で強豪校へ】「運だけで、ここまで来ました」日本製鉄堺ブレイザーズのミドルブロッカー、山根大幸（23歳）はそう言って顔を綻ばせる。確かに巡り合わせはあったのかもしれない。しかし出来事は受け止める者次第で、それを幸運にしたのは彼の異能だ。日本製鉄堺ブレイザーズのミドルブロッカーと