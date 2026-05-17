なぜ参政党は、2025年参院選で躍進できたのか。参政党をウォッチし続けてきたライターの黒猫ドラネコさんは「陰謀論支持者だけでなく、保守層まで取り込んだ女性議員の存在が背景にあった」という。著書『参政党と大陰謀論時代』（文春新書）から、“躍進前夜”を紹介する――。写真＝共同通信社参政党の神谷宗幣代表と塩入清香参院議員＝2025年8月1日 - 写真＝共同通信社■“保守の新興勢力”としての存在感25年夏頃から「もしか