東京・お台場に3月、“世界最大級”の噴水が登場した。パレットタウンやヴィーナスフォート、イマーシブ・フォート東京など名所の閉鎖が相次ぎ、「衰退した街」というイメージが付きまとうが、実際はどうなのか。ジャーナリストの末並俊司さんがリポートする――。筆者撮影フジテレビ社屋と商業施設アクアシティ - 筆者撮影■バブルの夢が残る街「お台場」お台場、と聞いてまず何を思い浮かべるだろう。埋め立て地、レインボーブリ