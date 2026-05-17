ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、キケンなポーズでファンを魅了した。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】キワどすぎ…ツキ、極ミニ丈で“しゃがみ”ポーズ公開された写真には、舞台袖でしゃがみ込みながらカメラを見つめるツキの姿が収められている。ツキは、タイトなデザインの衣装に身を包み、引き締まったプロポーションを披露。圧倒的なカリスマオーラで視線を釘付