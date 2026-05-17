「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京・芝１６００メートル）の予想を公開した。本命にピックアップしたのは、意外にも前日発売の単勝オッズで７番人気の６番ラヴァンダだった。粗品は「このレースに出走したら必ず重い印を打とうと決めていました」と以前から気に