プロレスリング・ノアは１７日までに６月２５日の後楽園ホール大会でＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイストが遠藤哲哉と２度目の防衛戦を行うことを発表した。ヘイストは、５・２両国国技館大会でＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａを破りＧＨＣ王座を初奪取。５・１３後楽園大会でＫＥＮＴＡとの初防衛戦を制し、試合後、遠藤が挑戦を表明し受諾していた。