杉原拓プロが、ビギナーから上級者までスピーディにボールを正確にとらえる方法を教えてくれます！ 「重心管理」で振ってみよう ゴルフに関しての試行錯誤が大好きな杉原拓プロが、ビギナーから中級者、ゴルフ歴が長い人も「共通してスピーディにボールを正確にとらえる方法はないものか」と、幾年も心底考えた末に出た答えがコレ！ ゴルフはクラブを振るものだが、その構造が特殊