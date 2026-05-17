12日に発表された、ソフトバンクとDeNAによる1対2の交換トレード。山本祐大選手はソフトバンク、尾形崇斗投手と井上朋也選手はDeNAに移籍し、それぞれの新天地で躍動を見せ始めています。山本選手はトレード発表から一夜明けた13日、早速スタメンマスクをかぶりソフトバンクの1軍戦に出場。これ以来の出場となった16日の楽天戦では、再びキャッチャーとしてスタメン起用に応えました。打者としては、移籍後初ヒットを含む2本のヒッ