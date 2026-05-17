俳優の大沢たかおが１３日、自身のインスタグラムを更新。自然体ショットでファンを魅了した。赤いバラの絵文字とともに、バラの花の前で笑顔を見せるプライベートショットを公開した大沢。ランニングに薄い白のシャツを羽織った姿で、横須賀駅のホームに立つ様子も披露した。この投稿にファンからは「ラフな装いもカッコいい」「電車で？」「よこすかのホームでたかおさんと出会える世界線はどこですか？？？？」などの反応