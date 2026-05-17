女性Youtuberのあま猫さんが5月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新。新車として購入した「ランボルギーニウルスSE」の納車にあたり、意図せず「ランボルギーニウルス」を2台持ちすることになったことを報告している。【動画】白と黄色、2台のランボルギーニウルスを購入したあま猫さんあま猫さんは、投稿した動画の後半で「ウルス」を2台持つことになった経緯を説明している。新車オーダーでの購入にあたり「オーダーしても