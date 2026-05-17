駐車が上手い人が意識している“基準”って？気温が高くなり、各地で行楽や帰省のクルマ移動が増える時期になりました。大型商業施設や観光地の駐車場では混雑する場面も多く、運転そのものより「最後の駐車が苦手」という声を改めて耳にします。最近のクルマは安全装備が進化しているとはいえ、狭いスペースへバックで入れる瞬間に緊張する人は少なくありません。【画像】これが“まっすぐ駐車”できる「スゴい鏡」です！画像