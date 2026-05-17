＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内シニアツアーの新規大会にアマチュアとして出場した元読売巨人軍監督の原辰徳氏が、初日の「83」から巻き返し、「76」をマーク。最終日は意地のプレーで存在感を示した。ホールアウト後には、多くのギャラリーや“HARA”と書かれたユニフォームを着て来場したファンと、