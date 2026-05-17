＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの3日目は、朝から雷雨による2時間34分の中断も挟んだが、現在はラウンドが進んでいる。【写真】渋野日向子がマウンドへ？レアすぎる投球シーン日本勢は8人が決勝ラウンドをプレーしている。1アンダー・25位で決勝に進んだ渋野日向子が、先ほどホールアウトした。1番でいきなりボギーが来ると、そこからは苦しい