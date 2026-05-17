Ｍ！ＬＫの曽野舜太（２４）が、劇場版「仮面ライダーゼッツ」に出演し、最恐の敵・仮面ライダー夢現（むげん）に変身することが１６日、分かった。夏恒例の２本立て映画「仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバンインフィニティＷヒーロー夏映画２０２６」（７月２４日公開）で、仮面ライダーゼッツの前に立ちはだかる。曽野が演じるのは、国家公安委員長を務める玖門宗馬役。表向きは国の安全を守るため事件対応などにあ