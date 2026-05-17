【リエージュ（ベルギー）＝平地一紀】サッカー・ベルギー１部リーグ、ゲンクの伊東純也（３３）が１６日、（日本代表メンバーに）入ったのはうれしいけど、結果を残さないと」と、自身２度のワールドカップ（Ｗ杯）へ懸ける思いを語った。同日のスタンダール・リエージュとのリーグ戦後、取材に応じた。１５日に東京で行われたＷ杯北中米３か国大会の日本代表発表は、欧州では朝の時間帯。「（午前）７時に起きようと思ってい