とんねるずの木梨憲武が１６日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表・森保一監督とのツーショットを公開した。「監督！朝５：３０にきたーー！！」と興奮をつづった木梨。ＴＢＳラジオに生出演した、スーツ姿の森保監督と、日本代表のユニホーム姿で並ぶ様子を披露した。この投稿にファンからは「こんな笑顔の森保監督初めてみました」「旬すぎてびっくり」「監督ほとんど寝てないですよね？」などの反応が寄せら