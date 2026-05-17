【モデルプレス＝2026/05/17】曽野舜太（M!LK）が、7月24日公開の2本立て映画「仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティWヒーロー夏映画2026」より、映画「仮面ライダーゼッツ」に出演決定。主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーローに挑む。【写真】M!LKメンバーも出演する仮面ライダー作品◆曽野舜太、映画「仮面ライダーゼッツ」出演決定本作で曽野が演じるのは、若きエリートで、国家公安委員長を務める玖