富士山で独自の生態系を築くさまざまな動植物 標高帯によって植生が変化する 富士山は日本一高い山であり、したがってその山頂は気候的に日本で最も厳しい環境にあります。 しかし、このような厳しい条件下でも、山頂付近にはコケ類や地衣類の生育が見られます。一方で、駿河湾の田子の浦にまで広がる富士山の裾野は、日本でも有数の温暖な地域です。したがって富士山では、海岸部のクロマツ林から、低地・丘陵帯のスダジイ