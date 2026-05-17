こちらは、福岡市西区で撮影された動画です。無数の小さな虫が現われ、少しずつ移動していく様子が映っています。この虫は何なのか？ なぜ集団で飛んでいたのか？ 早速、調べてみました。 ■発見した浜地亮さん「室内を出てすぐ、ここの店の上を全部、覆っているような感じ。」■当時の音声「え、なんで。異常発生ですね。ここだけ。」13日に福岡市西区で撮影された、こちらの動画。無数の小さな虫が飛び回っている様子が確認