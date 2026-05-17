◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)巨人の大勢投手がDeNA戦カード2戦目で1回無失点の好投。試合後前回の投球を振り返りました。大勢投手は前回登板した13日の広島戦。先発・則本昂大投手の後を受け、1点リードの8回から登板するとソロホームランを浴び同点に追いつかれました。その日を振り返った大勢投手は「普段から気にかけてくれる優しい先輩の(移籍後)初勝利がかかっていたんですけど、それができなくて。そ