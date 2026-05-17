2026年9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会。少し変わった新競技「テックボール」と「パドル」の驚きの技とは？ 【写真を見る】元サッカー日本代表 柿谷曜一朗さんでも｢代表にはなれない…｣ サッカー×卓球の｢テックボール｣ アジア大会で注目 卓球台のような小さなスペースでボールを蹴り合う「テックボール」。透明なガラス板に囲まれたコートでテニスのように打ち合う「