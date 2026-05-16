新たな国民病ともいわれる「慢性腎臓病（CKD）」。自覚症状が乏しいため、気づいたらかなり病気が進行していた、ということも少なくありません。新たな国民病と呼ばれる慢性腎臓病とは何なのか、そして慢性腎臓病にはどのような進行度別の症状や原因があるのでしょうか？ 今回は、東池袋きむら内科クリニックの木村先生に慢性腎臓病についてうかがいました。 編集部 慢性腎臓病（CKD）とはなんですか？ 木村先生 慢性腎