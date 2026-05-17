【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月17日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～） は、ゲストに唐沢寿明、タイムマシーン3号が登場。 オープニングトークでは、家族ぐるみで交流がある唐沢家と京本家の温泉旅行の話題に。唐沢から幼少期のおませな行動を暴露された京本大我に、メンバーが「何やってんだよ！」と総ツッコミ。 一方、いつもはVTR出演のみのタイムマシ&