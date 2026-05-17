男性5人組「M！LK」の曽野舜太（24）が、7月24日公開の映画「仮面ライダーゼッツ」に出演する。主人公の最大の敵となるダークヒーロー、仮面ライダー夢現（むげん）役。幼少期に「仮面ライダー響鬼」「…カブト」を見て育ち、「憧れだった仮面ライダーに変身できてとてもうれしいです」と喜びを爆発させた。テレビ朝日で放送中の「ゼッツ」は、夢と現実の両世界を舞台に、現実では普通の青年である主人公が夢の中では無敵のラ