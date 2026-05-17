俳優の唐沢寿明が、お笑いコンビ・タイムマシーン3号を引き連れ、きょう17日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。【番組カット】イケメン俳優たちが真剣な表情で…SixTONESと大騒ぎオープニングトークでは、家族ぐるみで交流がある唐沢家と京本家の温泉旅行の話題に。唐沢から幼少期のおませな行動を暴露された京本大我に、メンバーが「何やってんだよ！」と総ツッコミする。一方、いつもはVTR