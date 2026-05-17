1987年（昭62）4月10日の中日戦（後楽園）。初めて開幕戦にスタメン出場して5回、左腕・杉本正さんの外角スライダーを左中間スタンドに運んだ。ちっちゃく構えてコンパクトにスイング。幸先のいいスタートを切った。夏前にはバットを34インチ（約86・4センチ）から33インチ（約83・8センチ）に変えた。短い方が自分なりに安心感がある。小さく振っても、打球はそれなりに飛んだ。チームが首位を走る中、9月7日の大洋（現DeNA