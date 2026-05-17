アメリカで竜巻を伴う嵐に見舞われた住宅街で、崩れたがれきの中から子ネコが救出される様子がカメラに捉えられた。保護された子ネコにけがはなかった。現地では多くの建物が被害を受けたが、死者は確認されていないという。がれきの中から子ネコを救出アメリカ南部・ミシシッピ州の早朝の住宅街で7日、男性が何かの鳴き声を聞きつけ、あたりを捜索していた。がれきをどけるとそこには、ずぶぬれになった子ネコの姿があった。男性