お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が17日放送される。今回は「和の趣！リノベマンション」が登場する。【スゴイ家】素敵！リノベで作られた小上がり田中と遼河が訪れたのは東京都江東区。そのマンションは2005年築で25年にリノベーションされた。専有面積は78平方メートルだ。玄関は2.3帖。幅は元は90センチだったとい