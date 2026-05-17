俳優・町田啓太の“栄光の影”にあった挫折が明かされる。きょう17日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)では、ダンサーを夢見た20歳の町田が、初舞台での大けがを機にダンスを諦め、俳優として花開くまでの日々を深掘り。EXILE HIRO、仲間由紀恵、母からの言葉が、町田の歩んできた道を浮かび上がらせる。町田啓太○ダンサーを夢見た20歳、俳優の道へ町田のデビューは、20歳で所属した劇団E