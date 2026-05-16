Image: NASA, ESA, STScI, Ralf Crawford (STScI) 2025年5月14日の記事を編集して再掲載しています。ブラックホールがふたつってこと…？地球から約6億光年離れた銀河で、星を｢つまみ食い｣している超大質量ブラックホールが発見されました。驚くべきことに、このブラックホールは、巨大なブラックホールを中心に持つ銀河の中を動き回っているそうですよ。星を引き裂き飲み込むはぐれ者ブラッ