●宮部継潤が家臣登用試験を実施 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、10日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第18話「羽柴兄弟！」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第18話より(C)NHK○「鋭いのか、バカなのか。豪胆なのか思慮深いのか」最も注目されたのは20時28分で、注目度76.5％。宮部継潤(ドンペイ)による家臣登用試験・三ノ関