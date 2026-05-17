ファーム・リーグで先発プロ野球、ソフトバンクからトレードでDeNAに加入した尾形崇斗投手が16日、ファーム・リーグのヤクルト戦（平塚）で移籍後初登板。初回から3者連続三振を奪うなど好投し、ファンから喝采が相次いだ。12日に発表された山本祐大とのトレードで、尾形と井上朋也がDeNAに。衝撃ニュースから4日、尾形はヤクルト戦に先発登板し、移籍後初のマウンドに上がった。初回、モンテルとモイセエフを空振り三振に仕