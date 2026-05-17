手話サポーターとして、高齢男性に親身に寄り添っていた私。しかし、善意はいつしか「個人的な好意」と履き違えられてしまって……？ 私生活にまで踏み込む無神経な男性の言動に対し、私が放った一言とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 寄り添う心が仇に？ 地域の手話サポーターとして、またボランティアサークルの運営として、私は「聞こえ」に悩む方々に寄り添ってきました。 最近