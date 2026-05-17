【専門家の目｜大久保嘉人】塩貝健人と後藤啓介がともに選出された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。FW塩貝健人とFW後藤啓介がともに選出された。「FOOTBALL ZONE」でW杯特別解説を務める元日本代表FWの大久保嘉人氏がFWの人選について「意外でしたね」と言及した。◇◇◇負傷の影響もあり、当落選上と見られていたDF長友佑都、MF遠藤航の