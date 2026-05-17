志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第6話が17日に放送。ミンソク（志尊）と桃子（仁村紗和）が初めてのデートを楽しみながら、お互いの夢を語り合う。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第6話ミンソク（志尊淳）＆桃子（仁村紗和）、ついに恋人同士に本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥